ODERZO (TREVISO) - Rapina, tentata estorsione e minacce. Sono i reati contestati dalla Procura di Treviso a un ragazzo di 21 anni di Motta di Livenza e, in concorso, a una 22enne di Chiarano, per aver preso di mira un minorenne e, dopo avergli strappato la collanina d’oro che aveva al collo per un debito di droga, lo hanno minacciato dicendogli che se avesse riferito agli amici quelli che era accaduto o se avesse sporto denuncia ai carabinieri lo avrebbero ammazzato. Il 21enne ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato mentre la 22enne ha ottenuto la messa alla prova.