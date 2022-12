POVEGLIANO (TREVISO) - Sono ore di lutto quelle che stanno vivendo le comunità di Arcade e Povegliano colpite martedì pomeriggio dall'improvvisa scomparsa, a 61 anni, di Paola Ceravolo. A portarla via alla vita un fatale tumore al colon scoperto quindici mesi fa e che ha poi intaccato il fegato nonostante un ultimo anno passato a combattere la malattia grazie alla chemioterapia, alla radioterapia e a un intervento chirurgico a cui si era sottoposta lo scorso mese di ottobre. Seppur le sue condizioni di salute fossero inizialmente migliorate, la malattia si è poi aggravata negli ultimi mesi tanto che Paola ha infine deciso di passare i suoi ultimi giorni nella propria abitazione di Povegliano attorniata dai propri affetti.

Chi era Paola Ceravolo

Originaria di Roma, si era poi trasferita nella Marca poco più che ventenne dopo essersi sposata con il marito Angelino Parolin. Per anni residente ad Arcade, dove aveva anche iniziato a lavorare nella stireria dei suoceri, è stata poi per quasi un ventennio operaia di 5° livello all'azienda Latteria Montello (Nonno Nanni) di Giavera del Montello. «Nostra madre, da sempre legata alla sua terra natia, era una grande amante del mare della Calabria, della lettura e della musica, soprattutto di quella di Baglioni, oltre che del suo amato gatto Mayo - la ricordano i figli Davide e Livia - Donna indipendente e ottimista, era sempre la prima a tirarci su di morale anche nelle avversità. Una vera combattente. Ci mancherà moltissimo». «Come famiglia ci teniamo di cuore a ringraziare i dottori Alfonso Recordare dell'ospedale dell'Angelo di Mestre, Mario Botter di Arcade e Cristina Zanatta, così come tutto il personale dell'assistenza domiciliare dell'Usl 2, per la grande umanità, professionalità e disponibilità dimostrata nei nostri confronti nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare» afferma il marito con il quale era sposata dal 1985. Paola lascia nel dolore i figli, il marito e tutta la sua famiglia, la mamma Erminia, la sorella Simona e tanti tra amici e colleghi che si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo difficile momento della vita. Le esequie si terranno domani alle 10.30 nella chiesa di Arcade e, successivamente, la salma sarà cremata. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori, ma eventuali offerte verranno devolute all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro.