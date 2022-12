MONSELICE - La frazione di San Cosma piange la scomparsa di Patrizia Quaglio, morta ieri notte a causa di un male incurabile. Le sue condizioni si erano ultimamente aggravate, tanto da suggerire il ricovero all'ospedale di Schiavonia. La 56enne lottava contro la malattia da almeno tre anni, durante i quali non aveva mai perso il buonumore e la positività contagiosa che i tanti amici le riconoscevano. Del resto, aveva lavorato per anni come infermiera e conosceva molte persone, a Monselice e fuori. Fino a quando ha potuto, ha partecipato ad eventi di comunità, occasioni in cui si ricreava e cercava un po' di leggerezza.

Ma nell'ultimo periodo, Patrizia aveva molto sofferto. A novembre 2020, aveva perso l'amata sorella Oriana, molto conosciuta in città per le sue opere di volontariato. Dopo la separazione dal compagno, viveva per le sue figlie, Eleonora e Giovanna, e per l'anziana mamma Paola. La notizia della morte di Patrizia si è rapidamente diffusa e i commenti di cordoglio si sono moltiplicati. Così l'amica del cuore Paola: «Dopo tanta sofferenza, ora riposa in pace. Per mio papà eri la terza figlia e sono tanti i sentimenti che ci legano». Aggiunge Alessandra: «Ricordo Patrizia tra i corridoi dell'ospedale, ma prima ancora nel suo studio di estetista. Mi ha truccato lei il giorno del mio matrimonio. Era sempre cordiale, con occhi luminosi e sorriso aperto». Patrizia era una grande appassionata di equitazione e aveva collaborato con il maneggio Orchidea blu. Nel tempo libero, amava cucinare per gli amici, ascoltare musica e informarsi di cinema. I funerali si celebreranno domani, ore 10, alla chiesa di S. Cosma.