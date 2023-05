PRAVISDOMINI - Hanno agito di sera tardi, senza lasciare traccia e senza muovere una piuma, è proprio il caso di dirlo, i ladri che mercoledì hanno rubato nel pollaio all’interno di una casa di Pravisdomini cinque galline ornamentali colorate e ovaiole, oltre a due galli.



IL CASO

Razze molto ricercate, sia le ovaiole che quelle ornamentali, le quali, più che per la loro capacità di produzione sono apprezzate e ricercate per la loro bellezza. La casa si trova in una zona residenziale vicina al centro. Dopo il furto i proprietari, che non sono allevatori ma semplicemente tengono le galline perché amano questa razza e per le uova, hanno segnalato il fatto ai carabinieri di Azzano Decimo. Gli animali sono stati prelevati dal pollaio realizzato da alcuni anni da una famiglia che abita a pochi passi dal centro, marito e moglie con la passione per la vita rurale. Di questo furto sono molto dispiaciuti, perché le galline le tengono per compagnia, e poi sono nate nel pollaio di casa, per cui sono molto affezionati. Racconta la figlia Aurora: «Cinque anni fa avevano regalato ai miei genitori una coppietta di gallinelle ornamentali, e in seguito erano nati i pulcini in diverse covate. Ultimamente avevano deciso di regalarne qualcuna a qualche appassionato locale. Sia la mamma che il papà erano molto affezionati a queste gallinelle, avevano scelto di tenerne poche proprio perché abitano lontano dalla campagna. E poi giovedì mattina i miei genitori, dopo aver perlustrato attentamente l’area, hanno fatto l’amara scoperta. Dal pollaio mancavano le femmine, che in questo periodo deponevano le uova, e i due bellissimi galli. Di loro nessuna traccia o nessun residuo, come solitamente avviene in caso di danno da predatori. Erano entrati dei ladri. È un fatto che ci ha lasciati davvero perplessi. Sono stati furbi e veloci, sicuramente sono esperti di questo tipo di galline, visto che hanno selezionato bene cosa portare via, e infine si sono preoccupati anche di richiudere la porticina della voliera. Che dire, ci siamo rimasti malissimo, abbiamo avvertito anche i carabinieri. Il peggio è sapere che c’è gente che entra nelle proprietà private senza avere paura. Dal furto si sono salvate altre galline normali, che non rientravano tra quelle di razza».



IL TAM TAM

La notizia era stata subita resa pubblica sul profilo Facebook, “Sei di Pravisdomini se…” dagli stessi proprietari, che rendevano noto l’accaduto. E qualcuno ricorda che solo qualche anno fa era accaduta la stessa cosa: «La mattina le galline scorrazzavano, nel tardo pomeriggio erano sparite. Non era stata certo una volpe». Dalla ricostruzione i ladri, due o tre, che sicuramente avevano individuato la famiglia con le gallinelle di razza, sono entrati dal cancello, forse sono arrivati con un furgoncino, hanno aperto il pollaio, sottratto e caricato le galline e i due galli, per poi dileguarsi. Non si sa chi possa essere stato: la famiglia ha chiesto ai vicini, ma nessuno ha sentito rumori strani, né si è accorto di movimenti sospetti.