Urta un muretto e la macchina finisce la corsa su un fianco. Automobilista se la cava con qualche graffio

PORDENONE - Ha urtato un muretto, la macchina si è rovesciata e ha finito la corsa su un fianco restando bloccata in mezzo alla strada. E' successo questa mattina, lunedì 18 luglio, in via Cappuccini a Pordenone. L'uomo era alla guida di una Renault 3008 di recente immatricolazione, quando per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Pordenone, ha perso il controllo della guida. L'urto è stato violento e l'esplosione degli airbag ha evitato all'automobilista conseguenze.

L'uomo è uscito da solo dall'abitacolo. Ha riportato soltanto qualche escoriazione e non ha voluto essere portato in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto la sala operativa regionale del soccorso (Sores) aveva inviato un'ambulanza.