PORDENONE - In provincia di Pordenone non si sta in fila solo per aspettare un esame sanitario, ma una coda ancora più lunga è quella legata all'attesa per poter avere una casa dell'Ater o un alloggio di hausing sociale. In pratica si tratta di una vera e propria emergenza abitativa che sbatte in pieno nel Friuli Occidentale con una serie di altre problematiche come l'impennata che si è avuta di nuovi poveri, anche famiglie in cui all'interno del nucleo uno lavora. Ad evidenziare l'emergenza abitativa in terra pordenonese è stato ieri, 30 maggio, il consigliere regionale Nicola Conficoni e lo ha fatto presentando una interrogazione alla quale ha risposto l'assessore al patrimonio e Demanio Sebastiano Callari che non ha certo negato il serio problema abitativo.

I NUMERI

Ebbene, in lista d'attesa per un alloggio popolare dell'Ater nel Friuli Occidentale ci sono 1.461 persone, che poi corrispondono alle domande che non sono state evase e che - come detto - stanno aspettando una soluzione che potrebbe arrivare chissà tra quanto tempo. Nel dettaglio il patrimonio abitativo dell'Ater pordenonese è di 3.817 alloggi, di cui a Pordenone città 1.297. Complessivamente sono 3.575 quelli di proprietà dell'Azienda per l'edilizia del Friuli Occidentale, mentre 242 appartengono, invece, da altri. Resta il fatto che il numero delle domande che non trovano risposte è molto alto e allo stato non si vede neppure in tempi brevi e medi la possibilità di dare risposte a tutti. Ci sono infine 90 alloggi di hausing sociale di cui 50 a Pordenone.

LA RICHIESTA

Il focus sull'emergenza abitativo, come detto, lo han sollevato Nicola Conficoni che aveva presentato una interrogazione chiedendo, oltre ai numeri, che l'assessore ha fornito senza problemi, anche la possibilità di far passare sotto l'Ater tre palazzine disabitate di proprietà del Demanio militare che si trovano in città in modo da sistemarle e dare almeno alcune risposte. Stiamo parlando dell'immobile che si trova in vial Rotto, via San Quirino e via Chiaradia. Ebbene, l'assessore Callari spiegato che allo stato, nonostante la richiesta già presentata dalla Regione per il sito di vial Rotto, il Demanio ha spiegato che il bene non può essere dato al comune perché è tra quelli alienabili. In realtà è in quella situazione da anni, ma non è mai accaduto nulla e la palazzina è sempre più deteriorata. Per quanto riguarda, invece, gli altri due immobili, l'esponente della giunta regionale diretta da Massimiliano Fedriga, ha spiegato che non sono neppure nella lista e quindi sono indisponibili. Nulla da fare, dunque. L'assessore Callari, in ogni caso, ha precisato che a fronte dell'emergenza abitativa che sta crescendo in tutta la regione, c'è la volontà di mettere in piedi una sorta di partnership tra pubblico e privato per dare risposte. In pratica la Regione mette a disposizione gli immobili pubblici non utilizzati e che sono da recuperare e i privati pagano i lavori. A quel punto potranno incassare i canoni. Resta il fatto che il progetto, allo stato, è sono un embrione e quindi ci vorrà decisamente molto tempo.

PRIVATI

Nella sua replica il consigliere del Pd è stato molto deciso. «Di fatto - ha spiegato - sono trascorsi più di sei anni da quando il centrodestra governa la Regione e questa giunta ha in mano le chiavi, ma per quanto riguarda l'emergenza abitativa siamo ancora all'anno zero, praticamente nulla è stato messo in piedi e adesso spunta questo progetto che chissà se sarà mai concretizzato». Poi la spallata all'amministrazione di Pordenone. «Mentre l'emergenza abitativa sta aumentando a dismisura - ha concluso - come esempi abbiamo l'esecutivo di Pordenone dove grazie a provvedimenti locali e a quelli voluti dalla maggioranza regionale si amplificano gli spazi per le costruzioni private, mentre non si sta facendo nulla per cercare di arginare una crisi, come quella abitativa, che assume ogni giorno numeri sempre più importanti».