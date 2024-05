UDINE - Passa dal Nordest e in particolare dal Friuli Venezia Giulia la lotta alle ecomafie che sempre di più guardano ai paesi dell'Est Europa Repubblica Ceca, Ungheria, Ucraina ma non solo - quali "immondezzai" dove scaricare e smaltire scarti di lavorazioni, inerti, metalli, materiali plastici, rifiuti pericolosi. Una criminalità che si sta evolvendo, con organizzazioni transnazionali che si servono per esempio di broker per mettere in collegamento società italiane prima "servite" dalle mafie italiane e ora sviluppatesi oltre confine.

L'ANALISI

«Il boccone è ghiotto, stanno girando tanti soldi tra finanziamenti regionali, comunitari e misure dedicate al cambiamento climatico e alla sostenibilità ambientale» ha spiegato ieri da Udine il comandante Enrico Risottino, alla guida del gruppo dei Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica che coordina il lavoro dei militari in Veneto, Trentino, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia e gestisce i Noe, i nuclei operativi ecologici, già presenti sul territorio. «Come insegnavano Falcone e Borsellino "follow the money" ha ricordato - e occorre seguire il denaro per ricostruire questi business mafiosi che hanno fatto un salto di qualità incredibile». Sono stati più di 84 al giorno, cioè 3,5 ogni ora gli ecoreati commessi in Italia nel 2022 secondo l'ultimo rapporto Ecomafia 2023 di Legambiente. In lieve aumento rispetto all'anno precedente: +0,3%, per un totale ancora superiore ai 30mila: 30.686 gli illeciti accertati. Se aggiungiamo al conto anche gli illeciti amministrativi in crescita di oltre il 13% si arriva a sfiorare quota 100mila. In tutto, queste filiere criminali fatturano qualcosa come 8,8 miliardi l'anno.

IL RUOLO DELLA REGIONE

In questo contesto il Friuli Venezia Giulia sta assumendo sempre di più il ruolo di regione di passaggio cruciale del traffico internazionale di rifiuti, ma anche terra dove nelle aree industriali dismesse l'immondizia viene stoccata illecitamente nel sottosuolo. «Da due anni a questa parte anche l'arma dei Carabinieri ha voluto riconfigurarsi per migliorare la propria attività di natura ispettiva e investigativa con una analisi dei fenomeni che vada oltre al singolo sequestro di discariche abusive o di capannoni di stoccaggio illegale» ha fatto capire Risottino, raccontando anche le varie articolazioni territoriali. Il Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente oltre alla struttura centrale a Roma, conta di una rete periferica composta da 29 Nuclei Operativi Ecologici (N.O.E.), riuniti sotto 5 "Gruppi CC TA" che coordinano le attività a livello interregionale e nel caso di quello di Venezia retto dal comandante Risottino, si confronta con i NOE di Udine per il Friuli Venezia Giulia, quindi con Treviso, Trento e Bologna.

LE INDAGINI

«Non ci fermiamo più alle semplici visure camerali perché sempre di più assistiamo a vergogne infinite in questo campo dove c'è in gioco la salute pubblica. Il nostro compito è quello di andare a fondo dei casi, sotto la direzione delle procure della repubblica e delle direzioni distrettuali, attraverso intercettazioni, misure cautelari, misure patrimoniali, cooperando inoltre con le polizie europee che guardano a noi come la prima polizia ambientale europea" rileva con orgoglio il comandante, il quale plaude anche alla Regione Friuli Venezia Giulia in particolare, dal 2016 partner in un protocollo di legalità contro i reati transnazionali pensato anche grazie alla partecipazione di ARPA Fvg - per migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva dei controlli e delle attività di vigilanza in materia di tutela ambientale anche in modo preventivo. «Stiamo incontrando i vari comandanti di stazione dei carabinieri sul territorio perché vogliamo sostenere una collaborazione capillare e una formazione continua ha concluso Risottino qui c'è in gioco la salute di tutti e anche i singoli cittadini possono contribuire».