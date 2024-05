Autocisterna fuori strada sullo svincolo di Mira-Oriago. Sabato 1 e lunedì 3 chiusure per lavori

MIRA/ORIAGO - Nella serata di giovedì 30 maggio un’autocisterna adibita a trasporto alimentare è finita fuori strada sullo svincolo di uscita Mira-Oriago, sulla A57 Tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ferito in modo lieve il conducente del mezzo, finito sulla scarpata dopo aver divelto le barriere di sicurezza.

Per consentire i soccorsi e il recupero del mezzo pesante è stato necessario chiudere lo svincolo, riaperto al traffico verso la mezzanotte, una volta terminati i lavori di messa in sicurezza. Non si sono verificate code lungo la carreggiata autostradale.

Per permettere il ripristino delle strutture danneggiate, CAV ha disposto la chiusura programmata dello svincolo per domani, sabato 1° giugno, dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e poi lunedì 3 giugno dalle 9.30 alle 17.00. Il traffico sarà deviato verso l’uscita successiva, in rotatoria Marghera.