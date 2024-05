SUSEGANA (TREVISO) - Non versa alla Regione poco meno di 900 euro di tasse automobilistiche, dopo 8 anni dal fatto è stato assolto il tabaccaio. L'uomo era finito sotto processo per peculato, reato che prevede una pena base di quattro anni.

Vittima di un incidente, tabaccaio non versa le tasse auto

Il tabaccaio era rimasto vittima di un incidente e per quasi due mesi ha lasciato chiuso il negozio, facendo suo malgrado scadere i termini per il pagamento alla Regione. Nonostante la spiegazione, con tanto di certificati medici, l’azione penale è andata avanti e l’uomo, difeso dall’avvocato Pietro Dalla Libera, ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato, usufruendo in caso di condanna dello sconto di un terzo della pena. Questa mattina, 31 maggio, l'uomo è stato assolto.