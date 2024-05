PORDENONE - Chissà cosa avrebbe detto Giovanni Bosco, il santo dei bambini, fondatore delle congregazioni dei Salesiani e delle Figlie di Maria, se avesse saputo la storia di un confratello, don Alfredo Tasca che alla bella età di 89 anni, compiuti da poco, si è ritrovato con uno sfratto dalla mattina alla sera con tanto di effetti personali chiusi dentro i sacchi neri, quelli dell'immondizia. Chissà se Giovanni Bosco, il santo nato da una umile famiglia di contadini, avrebbe accettato che un suo confratello, vecchio e malato, ma ancora lucido con la testa, sia costretto a patire una umiliazione così grande dopo anni di servizio onesto e timorato di Dio alla congregazione salesiana. Fatto sta che - indipendentemente da quello che Giovanni Bosco avrebbe pensato - don Tasca per difendere la sua onorabilità è stato costretto ad andare da un avvocato. Difficilmete farà causa a quella che per una vita è stata la sua casa, ma una cosa la vuole sapere: perché è stato trattato in quella maniera dal vertice del Don Bosco di Pordenone, proprio a ridosso del centenario, il momento in cui tutti dovrebbero essere più buoni e fare festa.

CHI È IL DON

A riassumere la vicenda è il legale di don Tasca, tra l'altro un suo ex allievo, Mauro Bozzetto che, come moltissimi altri ex allievi, nel momento del bisogno si è subito messo al servizio del vecchio insegnante e maestro di vita. Il salesiano don Tasca arrivò a Pordenone nel 1952, dal Veneto, e nel dettaglio da Ezelino da Romano. Nonostante fosse entrato nella congregazione come "figlio di Maria", da una famiglia poverissima con 12 figli, il piccolo Alfredo era sicuramente intelligente e studioso. Non a caso riuscì a laurearsi. Dal 1952 sino a qualche giorno fa è rimasto sempre a Pordenone, ha fatto l'insegnante sia al Don Bosco che in alcune scuole esterne ed è entrato nel cuore di centinaia di allievi che ancora oggi vanno da lui a incontrarlo, a confessarsi, a parlare di tutto. Lo adorano. Il giorno del suo compleanno festeggiato da poco, erano oltre una trentina. Come dire che ha seminato bene.

RIBELLE

Eppure all'interno della struttura pordenonese non è mai stato molto amato dalla gerarchie salesiane. Certo, lui ci ha messo del suo: carattere irascibile, poco propenso ai compromessi con le istituzioni ecclesiastiche, carattere anarchico e spesso in rotta di collisione con i superiori. Insomma, non certo farina per far ostie, tanto per restare in tema. In più con la vecchiaia sarà pure diventato maggiormente intransigente. Ma dal canto suo ha una fede granitica mai venuta meno, anzi, con gli anni si è rinforzata (celebra messa ogni giorno e prega per ore) e una grande capacità di stare con i giovani, incitarli, spronarli e tirare fuori il meglio da ognuno di loro.

LA RESA DEI CONTI

Alcune settimane fa il colpo di scena. «Don Alfredo Tasca - spiega l'avvocato Bozzetto - vive in una stanzetta al Don Bosco. Il 29 aprile viene chiamato dal direttore, don Livio Mattivi che lo informa che il giorno successivo l'ispettore (il capo dei direttori ndr.) lo vuole incontrare. In realtà il giorno dopo don Tasca si trova davanti a tre persone: il direttore, l'ispettore, don Igino Biffi e un confratello. Di fatto una sorta di tribunale. L'ispettore lo informa che due donne delle pulizie hanno denunciato il suo comportamento particolarmente aggressivo e lo accusano di "aggressioni verbali" Don Tasca cerca di ricordare quando, indica alcuni episodi, ma nulla che neppure possa avvicinarsi a quelle affermazioni. Nulla da fare - prosegue l'avvocato - l'ispettore gli fa anche sapere che le due donne sarebbero disposte a far passare tutto se lui se ne andasse da Pordenone. In caso contrario sarebbero andate avanti. Don Tasca, preso alla sprovvista accetta». Gli viene proposta Casa Sarzana a Castel di Godego, una collocazione autonoma, anzichè la casa di riposo mons. Coniata che si trova nello stesso comune. Una settimana di tempo per andarsene.

LO SFREGIO

Due giorni dopo don Tasca va a trovare i parenti e quando torna nella sua stanza la trova completamente sguarnita. La sua roba nei sacchi neri e sul letto solo il materasso. Nessuno gli aveva detto nulla. È costretto a dormire senza lenzuola e coperte, a 89 anni. Il giorno dopo va nella nuova destinazione a Casa Sarzana, ma gli dicono che non è quella la sua collocazione, bensì la casa di riposo. A quel punto il sacerdote capisce di essere stato umiliato sino in fondo e racconta ad alcuni ex allievi e ai familiari quello che gli è successo. Si sono mossi tutti subito. L'avvocato Bozzetto ha inviato un serie di lettere al direttore e all'ispettore chiedendo di vedere le denunce delle due donne e i familiari, invece, hanno chiesto un incontro con il vertice.