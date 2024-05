La polizia si dimentica di intervenire su un incidente, coppia muore in auto (dopo 3 giorni di agonia): maxi-risarcimento

Una coppia di coniugi, Lamara Bell e il suo compagno John Yuill, all'epoca 25 e 28 anni è morta in Scozia dopo aver avuto un incidente con la propria auto perché nessuno era intervenuto in loro soccorso nonostante una telefonata di emergenza.

La vicenda

Una coppia di coniugi, Lamara Bell e John Yuill, avevano avuto un incidente e erano rimasti per tre giorni intrappolati all'interno della proprio auto senza aver ricevuto soccorso. Secondo una prima indagine, la polizia locale scozzese era a corto di personale e un sergente anziano si era offerto volontario per rispondere alle chiamate. L’uomo aveva annotato la chiamata su un taccuino ma poi non l’avrebbe inserita nel sistema informatico e quindi non c'è stata la possibilità di intervenire. Secondo ulteriori indagini l'uomo sarebbe molto sul colpo mentre la donna sarebbe potuta sopravvivere.

Il risarcimento

Secondo ulteriori indagini si tratterebbe di un errore organizzativo per quanto riguarda la gestione delle chiamate. La polizia scozzese oltre che fare le sue scuse ha sborsato anche sborsato un milione di sterline come risarcimento danni.