Incidente nella notte: 24enne finisce contro il guardrail e resta in bilico sul ponte

POLCENIGO - Miracolato un ragazzo americano di 24 anni, che la scorsa notte ha perso il controllo della Bmw 330 che stava conducendo, finendo poi contro il guard rail. È accaduto intorno alle due lungo via Sacile, all'altezza di un ponticello sul corso d'acqua Artugna.

Cosa è successo

Secondo i primi accertamenti, il giovane stava viaggiando a velocità elevata, quando ha perso il controllo del mezzo scontrandosi contro il parapetto della strada.

Fortunatamente la protezione stradale ha retto l'urto, evitando il peggio, ovvero, che la macchina del giovane si ribaltasse sul torrente. Il 24enne è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo dell'auto, che si trovava in bilico sul ponte. Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, i Vigili del fuoco e l'equipaggio medico di un'ambulanza, che ha preso in carico il giovane e accompagnato in ospedale a Pordenone in codice verde per accertamenti.