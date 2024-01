PORDENONE - Non sarebbe possibile stabilire con precisione quale fosse il tasso alcolemico che la soldatessa americana Julia Nicole Bravo aveva la notte del 21 agosto 2022, quando ha travolto e ucciso sulla pista ciclabile di Porcia il quindicenne pordenonese Giovanni Zanier. A sostenerlo sono i consulenti della difesa, il medico legale Antonello Cirnelli e la tossicologa dell'Università di Padova Donata Favretto, che ieri hanno contestato la consulenza affidata dalla Procura al medico legale Michela Frustaci. Gli avvocati Aldo Masserut e Maria Grazia Formentini sono stati ammessi a un rito abbreviato condizionato all'audizione di due consulenti. Secondo i difensori l'entità dell'alcolemia non sarebbe corretta e si sono affidati ai due professionisti per dimostrarlo.