Incidente nella notte: auto finisce su un fianco, tre persone ferite in modo grave Foto

Ultimo aggiornamento: 09:27

SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Incidente stradale dopo le due di notte il primo febbraio 2020 a San Vito al Tagliamento. Coinvolta un', l'incidente è successo in via San Vito, all'altezza della nuova rotonda in prossimità di San Giovanni di Casarsa. La vettura è finita in un campo, appoggiata su un fianco.Al momento dell'arrivo dei vigili del fuoco i, e sono stati assistiti dai pompieri e dal personale sanitario, che è intervenuto con 4 ambulanze e l'elicottero. Successivamente gli occupanti sono stati trasportati in base alla gravità presso l'ospedale di Udine e di Pordenone. Sul posto presenti anche i carabinieri di Casarsa della Delizia e di Pordenone.