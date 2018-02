di Paola Treppo

UN ALTRO INCIDENTE AD AVIANO

/FOTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FONTANAFREDDA (Pordenone) - Incidentequesta mattina di venerdì 9 febbraio, intorno alle 7.30 sulla strada provinciale 50 all'altezza della progressiva 1+500 poco dopo l'uscita dellaNel tremendo schianto unaè rimasta. Era su unache è rimasta coinvolta in uno scontro con un furgoneInutili i soccorsi. La ragazza èsul colpo per le gravi ferite riportate e mentre il conducente dell'altra vettura è rimastogravemente, soccorso dall'eliambulanza e dalla equipe medica di una ambulanza.Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Splimbergo e di Pordenone. Sul posto i vigili del fuoco.La giovane deceduta è, di Sarmede, avrebbe compiuto 20 anni in marzo. C'era lei alla guida dell'auto, mentre al suo fianco siedeva un ragazzo di Sacile, coetaneo, S. Z., portato in ospedale a Pordenone. I due ragazzi erano diretti all'Università di Udine, dove erano iscritti. Illeso il conducente dello Scudo. I mezzi sono stati posti sotto sequestro