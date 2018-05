Scontro all'alba: violento impatto tra 2 camion, grave autista

di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) -frontale all'alba vicino a ponte di Dignano, sulla regionale 464, nel territorio del comune di, alla progressiva chilometrica 21+300, alle 5.15 di oggi, domenica 6 maggio. Per cause in corso di accertamento dai carabinieri, intervenuti sul luogo dell'impatto, duesi sonoe uno dei due autisti è rimastonell'abitacolo.Uno dei camion, uno Scania, era adibito al trasporto di animali e aveva un rimonchio. Il conducente di questo mezzo è quello che riportato le ferite più gravi. L'altro mezzo pesante era adibito, invece, al trasporto di alimenti.Per estrarre ildalla cabina di guida nella quale era rimasto prigioniero, hanno operato i vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, a supporto del personale sanitario. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per dar modo ai mezzi di soccorsi di intervenire.Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. L'équipe medica ha stabilizzato l'incastrato e lo ha trasportato in volo all'ospedale; le sue condizioni sonoma non sarebbe in pericolo di vita., ma in maniera meno grave, anche l'altro conducente del camion coinvolto nell'incidenteche è stato condotto in ospedale con l'autolettiga.