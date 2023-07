Pordenone una città per le bici. Riconfermata anche quest'anno la bandiera gialla della ciclabilità

PORDENONE - Pordenone è stata nuovamente premiata come ComuneCiclabile dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab), che valuta e attesta il grado di ciclabilità dei territori accompagnando le amministrazioni locali in virtuosi percorsi verso politiche sempre più bike-friendly e più accoglienti per chi si muove in bicicletta. La Fiab-ComuniCiclabili ha chiuso il 14 luglio scorso l'edizione 2023 con 11 nuove adesioni e 168 rinnovi, sfiorando la quota di 180 comuni italiani in rete, tra cui 9 capoluoghi di regione e 26 capoluoghi di provincia e aprendo le candidature alla prossima edizione da settembre. Anche quest'anno Pordenone ha ricevuto la bandiera gialla con quattro «bike smile», in una scala di punteggio che va da zero a cinque.