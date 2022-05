CANEVA - La spinta verde dell’amministrazione comunale di Caneva si concretizza in un premio in denaro per quanti rinunceranno alla macchina a favore della bicicletta o delle passeggiate. Per ogni chilometro “green” saranno corrisposti 25 centesimi, fino a un massimo di 60 euro al mese.

Il progetto si chiama “inMovimento” e la Giunta ha approvato il bando per questo percorso sperimentale, pubblicato sul sito comunale. «Le finalità del progetto - spiega il vicesindaco e assessore alla mobilità sostenibile Francesco Zoldan - sono la salvaguardia dell’ambiente, la tutela della salute, il miglioramento della sicurezza, il benessere della popolazione e la progressiva riduzione dell’impiego dei mezzi a motore privati mediante l’utilizzo della bicicletta, del monopattino o del movimento a piedi». Il progetto è stat messo in campo insieme alla Consigliera delegata all’innovazione Lucia De Marco «su proposta di una nostra concittadina molto attenta all’ambiente e alla sostenibilità - aggiunge il vicensindaco -. Abbiamo messo a disposizione 15 mila euro».



L’APPELLO



L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti i residenti che si impegneranno ad utilizzare la bicicletta normale o con pedalata assistita, il monopattino o a muoversi a piedi nel tragitto casa/lavoro o casa/scuola, in alternativa all’utilizzo dei veicoli a motore; il periodo individuato per l’attuazione del percorso scadrà a fine ottobre di quest’anno. «Ai partecipanti sarà corrisposto un incentivo economico, secondo le modalità indicate nell’avviso, fino all’esaurimento delle risorse disponibili - continua Zoldan -: si tratta, ad esempio, di 25 centesimi per ogni chilometro percorso in bici fino al raggiungimento della soglia massima di 60 euro mensili». Le iscrizioni partiranno in questi giorni e i partecipanti, impegnandosi all’uso dei mezzi “ecologici”, dovranno scaricare un’app sullo smartphone e rendicontare mensilmente i km percorsi. Il referente comunale potrà verificare casualmente la veridicità dei dati, chiedendo i prospetti elaborati dall’applicazione. «Questo sicuramente è un passo in avanti concreto per il nostro Comune e per tutti quelli che si possono definire amici della Transizione ecologica».



LA CICLABILE



E sulla mobilità sostenibile l’amministrazione comunale ha avviato l’anno scorso la progettazione di un percorso ciclabile che interesserà la dorsale Livenza Cansiglio Cavallo. Fungerà da collegamento con il tracciato della ciclabile regionale Fvg3 e metterà a sistema anche altre zone turistiche del comune canevese, come ad esempio il Colle di San Martino, interessato di recente da un intervento di riqualificazione paesaggistica, oltre ad altri tracciati ciclabili che sono già stati realizzati ed altri in fase di progetto. Si tratta di un progetto di più di un milione di euro che si svilupperà per la maggior parte nel Comune di Caneva e che vuole essere uno strumento per approfondire la conoscenza di un territorio che per molti aspetti risulta sconosciuto ai più. Il progetto prevede la sistemazione di strade di campagna, la costruzione di nuovi tratti ciclabili lungo strade carrabili del capoluogo, come quella che collega Stevenà a via Roma, passando a fianco della centrale dell’Enel, oltre alla riqualificazione di alcune capezzagne che si trovano nella zona delle cave e del Colle di San Martino.