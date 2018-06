Alfio e Fiocco, un grande amore e un cammino lunghissimo da fare insieme

di Clelia Delponte

PORDENONE - Camminare per ritrovare il contatto con la natura, con se stessi o con il mondo; camminare perché fa bene al corpo e alla mente, perché aiuta la meditazione e sostiene la fede: oggi sempre più persone si mettono in cammino. Da questa riflessione è nata in seno a Montagna Leader, l'idea del, realizzato grazie a due finanziamenti regionali, per: un cammino che valorizzi la pedemontana friulana e veneta e in particolare l'area a ridosso della ferrovia Sacile - Gemona. Entro l'estate verrà messa a punto la segnaletica leggera e saranno attivati tutti i materiali informativi e promozionali.Ma il cammino - dedicato al santo traghettatore il cui culto popolare è particolarmente diffuso in Friuli - ha già un suo, anzi due, che lo percorreranno in anteprima, in collaborazione con Libreria Quovadis, in partenza proprio questa mattina da Stevenà di Caneva. Insieme percorreranno un anello di circa 250 km passando per Polcenigo, Budoia, Aviano, Montereale, Maniago, Frisanco, Travesio, Castelnovo, Clauzetto, Vito d'Asio, Pinzano, Spilimbergo, Sequals e Fanna. Alfio Scandurra, 48 anni originario di Aviano, già capitano del Pordenone Rugby, giardiniere di professione, con specializzazione in tree climbing (potatura degli alberi con tecnica di arrampicata), non è nuovo a questo tipo di esperienze. Amante della natura e della libertà, assieme all'inseparabile Fiocco ha già fatto da testimonial alle bellezze naturalistiche della regione per la trasmissione Il mondo insieme di Licia Colò, mandando video e report in diretta durante mini trekking di 2 giorni a Palcoda, Piancavallo, Magredi, Valcellina e Polcenigo...