Fiera di Godega di Sant'Urbano. I bimbi vanno a scuola in sella ad un asinello affiancati da alpaca, cani da salvataggio: arriva l'Asinobus

GODEGA DI SANT'URBANO (TREVISO) - Bimbi a scuola con l'asinello: un "pedibus" davvero speciale questa mattina per i piccoli studenti di Godega. Alle 7.30 di oggi, 26 febbraio, il doppio appuntamento, alla rotatoria di Bibano e alla chiesa di Pianzano, per raggiungere la scuola primaria accompagnati dall’Asinobus, con gli asinelli muniti di selle e basti in cui caricare gli zainetti. A Godega di Sant’Urbano si inizia a respirare l’aria di festa dell’Antica Fiera di Godega in programma dal 2 al 4 marzo. Come ormai tradizione (e fino a venerdì), gli asinelli, affiancati da alpaca e quest’anno anche da cani da salvataggio, accompagnano a scuola i bambini della primaria del plesso unico di Pianzano. «I bambini, trenta a Pianzano e 25 dal punto di partenza di Bibano, erano ansiosi di poter rivivere questa speciale esperienza che scandisce, da molti anni, la settimana che precede la nostra fiera. Ed infatti – sottolinea il vicesindaco con delega all’Antica Fiera Paolo Attemandi presente oggi alla prima dell’Asinobus –, questa mattina tutti, puntuali, si sono presentati alle 7.30 nei due punti di ritrovo del classico Piedibus. E da qui, accompagnati da quattro alpaca, sei asinelli e due cani da salvataggio, un Terranova e un Labrador, hanno raggiunto la scuola. Siamo arrivati a scuola un po’ in ritardo, perché tutti i bambini volevano salire sugli asinelli, accarezzare gli alpaca e i cani: è stato bello vederli così coinvolti. Asinobus sarà replicato ogni mattina fino a venerdì, confidando nel meteo».