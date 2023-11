Frontale tra auto: un morto e due feriti. Hanno provato in tutti i modi di rianimarlo, ma è stato inutile

MONFALCONE (GORIZIA) - Un uomo di 79 anni, Michele Mazzarella, ha perso la vita a causa di un incidente stradale a Monfalcone, altre due sono rimaste ferite.

Il sinistro è avvenuto in via Primo Maggio, all'altezza del civico 97: due auto si sono scontrate frontalmente. L'esatta dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Gli infermieri della Sores hanno inviato due ambulanze, una automedica e l'elisoccorso. Sul posto anche vigili del fuoco e forze dell'ordine. Il personale sanitario ha provato in tutti i modi a rianimare il ferito più grave ma non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Gli altri due feriti sono stati portati in ospedale: quello in condizioni più serie in volo al Santa Maria della Misericordia di Udine, l'altro in codice giallo al San Polo di Monfalcone. Le generalità della persona deceduta non sono ancora state rese note.