Vicenza. Colpisce tre auto in sosta, fugge e si nasconde in casa ma un pezzo di plastica lo incastra: rintracciato e multato

VICENZA - È andato a sbattere contro tre auto in sosta in via Leopardi, spostandone una di quasi due metri e causando danni ingenti, per poi darsi alla fuga.

La domenica mattina i proprietari delle auto parcheggiate hanno immediatamente allertato la stradale della polizia locale che, una volta arrivata in via Leopardi, ha constatato la situazione. In particolare, il veicolo spostato di quasi due metri risultava aver subito danni alla carrozzeria, al motore, il distacco della ruota anteriore destra e del piantone dell’ammortizzatore.

Sul luogo però è stata trovata "la chiave" per scovare il responsabile: un pezzo di plastica con lo stemma della casa costruttrice del veicolo datosi alla fuga. È scattata quindi la perlustrazione del quartiere alla ricerca dell’auto responsabile dell’incidente, trovata all’interno di un’area privata.

Individuata l’abitazione del proprietario, gli agenti hanno tentato invano di parlargli. È stata quindi rintracciata la madre, che ha convinto il figlio responsabile dell’incidente a uscire di casa. Visti gli evidenti segni lasciati sulla carrozzeria e la mancanza di alcuni pezzi dell’auto ritrovati in via Leopardi, il proprietario ha ammesso le proprie responsabilità.

Ai titolari dei mezzi in sosta sono stati quindi forniti i riferimenti assicurativi per avviare la richiesta di risarcimento. Il soggetto responsabile verrà multato per aver perso il controllo del veicolo e per essersi allontanato dopo aver causato un incidente con "solo danni a cose": a seconda del danno ancora in via di accertamento dagli agenti, la sanzione va da 344 a 1381 euro e con il ritiro della patente di guida da 15 giorni a 2 mesi.