Trieste. Rider investito da un'auto: 40enne è grave in ospedale

TRIESTE - Incidente stradale nella serata di lunedì 20 novembre, intorno alle 20, all'intersezione tra via D'Annunzio e via Conti, a Trieste. Ferito gravemente un uomo di circa 40 anni: si tratta di un rider che, tornando da una consegna, si è rimesso in sella al proprio scooter ed è stato travolto dalla vettura (inizialmente era stata divulgata la notizia che si trattasse di un pedone). Il rider indossava correttamente il casco. Soccorso, è stato intubato sul posto dai sanitari del 118 e portato all'ospedale di Cattinara dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.