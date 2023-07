MONTEBELLUNA (TREVISO) - Fare 4200 km tutti in bicicletta: è la sfida che Luca Tesser ha intrapreso lo scorso 2 luglio e che da qui a poco, si prevede l'arrivo per domani, porterà a termine. All'interno di quei chilometri ci sono sette nazioni e un filo rosso che lega Montebelluna, luogo di partenza, a Capo Nord (Norvegia), il punto più settentrionale dell'Europa, meta d'arrivo.



L'IMPRESA

«Si sta rivelando un percorso decisamente impegnativo non tanto a livello fisico, ma bensì emotivo perché ciò che sto provando si evolve giorno per giorno soprattutto da quando sono entrato nei paesi nordici racconta il ciclista trevigiano - Inoltre ho avuto alcuni problemi con i campeggi perché chiudono molto presto e inoltre ho dovuto adattare le mie tappe in base ai diversi accampamenti presenti; di conseguenza rivedo il mio percorso giorno dopo giorno». Appassionato di bicicletta da alcuni anni, sta macinando chilometri e chilometri cercando di rispettare la tabella di marcia che gliene impone circa 170 al giorno. In sella alla sua bici Luca ha percorso l'Italia, l'Austria, la Germania, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia e la Norvegia. In questo viaggio epico ha attraversato paesaggi selvaggi, incontrato culture completamente diverse tra loro e sta raggiungendo la meta, dimostrando che la determinazione e la passione possono superare qualsiasi sfida. «In pochi mesi ho preso la decisione di iniziare quest'avventura in solitaria continua Tesser Tutte le persone che sto incontrando nel mio percorso si stupiscono della mia velocità nel percorrere questi chilometri anche perché viaggio con più di 30 chili di borse sulla bici». L'avventura non è stata priva di difficoltà: «Ho dovuto affrontare diverse difficoltà lungo il cammino già dal secondo giorno quando ho trovato un divieto per le bici dopo Innsbruck, poi anche le condizioni meteorologiche avverse sono state un problema come sabato scorso quando ho pedalato per otto ore sotto una pioggia battente spiega Tesser gli imprevisti sono quotidiani: ad esempio in Danimarca ho dovuto affrontare cinque forature in un pomeriggio».



IL RITORNO

A casa lo aspettano la compagna Alice, la famiglia e gli amici che lo avevano salutato da Montebelluna quattro domeniche fa. Il ritorno è previsto per il tre agosto, questa volta però in aereo. «Sarà un'emozione che porterò sempre con me perché è stata un'esperienza straordinaria, un test soprattutto per la mia persona. Ho goduto di panorami fantastici, anche se sono sei giorni che non vedo il sole e molto spesso mi capita di percorrere chilometri senza vedere nessuno». Luca sta documentando il suo viaggio in bici nei suoi profili social dove ogni sera posta le foto del percorso, con sempre più persone che seguono l'avventura.