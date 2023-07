Festeggia il suo novantesimo compleanno percorrendo a piedi 2500 chilometri. Alessandro Bellier è partito oggi da Trieste

TRIESTE - Ben 2.500 chilometri a piedi in 90 tappe per festeggiare i 90 anni di età. È partito nella mattinata di oggi, giovedì 27 luglio, da Piazza Unità da Trieste Alessandro Bellier, ex sportivo agonistico, e arriverà il 24 ottobre, il giorno del suo compleanno, ad Ancona. «Ho già fatto 7 sfide per un totale di 30mila chilometri a piedi.

Il suo segreto? «Fare una vita bella»

«Dopo aver percorso la dorsale appenninica, l'Italia da costa a costa, mi è venuto in mente che ci sono tanti bei castelli e ho deciso di andare a visitarli in 90 tappe per i miei 90 anni». Per la partenza il podista ha scelto «la città più bella, che è Trieste», con i castelli di Miramare e Duino. L'atleta 90enne ha «impiegato molto a programmare il viaggio» perché ha voluto «toccare Comuni piccoli ai quali dare anche visibilità grazie alla mia impresa». Bellier non teme nemmeno l'afa e il solleone «perché - dice - affronterò le prime tappe che forse coincideranno con i giorni caldi quando sono ancora fresco». «Il segreto per restare così in forma? È fare una vita bella. Sono alpino, paracadutista, subacqueo, ho fatto tanto sport, sono anche stato in Nazionale, e mi alleno bene. La cosa principale, però, è essere felici - scherza - : io sono vedovo da 34 anni e cambio morosa spesso».

L'incontro con il sindaco

Prima di mettersi in cammino, Bellier ha incontrato davanti al Comune il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza. «Vorrei arrivare io, che di anni ne ho 70, a 90 anni come Bellier - dice il primo cittadino. Io amo queste sfide delle persone che non mollano mai. Io sono abituato a non mollare mai, infatti sono 23 anni che faccio il sindaco e da oltre 20 a Trieste. Questa è l'Italia che ci piace, l'Italia che osa. I giovani - prosegue Dipiazza - tendono a non osare, invece bisogna sempre osare nella vita».