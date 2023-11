Pedone travolto da un'auto mentre cammina in piazza Italia, è grave

MAJANO - Travolto da un'auto mentre cammina in piazza Italia a Majano. Il pedone ferito è stato soccorso dal personale medico infermieristico, nel tardo pomeriggio di oggi 21 novembre. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza Als e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico la persona che è stata trasportata, in condizioni piuttosto serie, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con l'ambulanza con a bordo l'equipe dell'elisoccorso.