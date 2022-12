​Vincenzo Torrente è il nuovo allenatore del Calcio Padova. Contratto fino a fine stagione

PADOVA - Vincenzo Torrente è il nuovo allenatore del Padova. É il sesto tecnico in tre anni e mezzo della gestione targata Joseph Oughourlian-Alessandra Bianchi e debutterà sabato nell’ultima giornata del girone di andata con il Mantova all’Euganeo. Ha firmato un contratto sino al termine della stagione: oggi alle 11 sarà presentato ufficialmente allo stadio, nel primo pomeriggio al centro sportivo della Guizza dirigerà il primo allenamento per iniziare a preparare la partita. Cinquantasei anni, salernitano di Cetera, è stato una bandiera come terzino destro del Genoa con oltre quattrocento partite, tra le quali anche il famoso spareggio del 10 giugno 1995 a Firenze, vinto dal Padova ai rigori per la permanenza in serie A.