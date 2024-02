Da Palermo a Padova, l'esterno Nicola Valente firma con i biancoscudati

PADOVA - Nicola Valente è stato trasferito definitivamente al club biancoscudato. L'esterno classe '91 ha firmato fino al 30 giugno 2026.

Nato a Zevio (Vr), cresce calcisticamente nella Sambonifacese e la prima esperienza in prima squadra ce l'ha nella stagione 2013-14 al Legnago Salus, in Serie D Girone B, dove mette a segno 9 reti in 32 partite. Poi passa al Pordenone in Lega Pro e successivamente al Siracusa. Resta in Sicilia per un po' chiudendo la sua esperienza con il Palermo con 10 presenze e 3 assist nella Serie B 2023-24. E ora benvenuto al Calcio Padova.