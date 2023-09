Profughi a Padova, il sindaco Giordani: «Non abbiamo più spazio. Tendopoli? Non c'è questa ipotesi»

PADOVA - Migranti, se ne torna a parlare. E la questione è: ci sarà una tendopoli? «Abbiamo 150 accolti nel Sai, abbiamo minori accompagnati, non abbiamo più uno spazio, abbiamo dato l'ostello, non abbiamo più possibilità. Il tema, ora, è: quando arrivano, dove li mettiamo? Come Regione, come Provincia, come Comune? Ad ogni modo l'ipotesi di una tendopoli non c'è in questo momento». Queste le parole del sindaco di Padova, Sergio Giordani, sulla situazione in città alla cerimonia di cessione del comando al generale Giuseppe De Liso della Legione carabinieri Veneto.