Profughi, sarà allestita la terza palestra a Padova: le altre due sono al completo

PADOVA - Terza palestra per i profughi.

Questo pomeriggio, 26 agosto, comincerà l'allestimento della palestra del Duca degli Abruzzi, nel complesso del San Benedetto da Norcia, per ospitare una trentina di migranti che arriveranno domani.

L'allestimento

A occuparsi di tutto ciò che serve per accogliere i richiedenti asilo sarà la Croce rossa, come già accaduto per la palestra della scuola media Falconetto di Forcellini e per quella della frazione di Feriole a Selvazzano. Sia in città che nel Comune della cintura infatti i posti allestiti per gli ospiti sono tutti occupati e nei due edifici non è possibile accogliere nessun altro.

La situazione

Alla Falconetto erano arrivati 32 migranti ma dopo un paio di giorni 19 si sono allontanati dalla struttura facendo perdere le loro tracce: probabilmente si sono diretti verso l'estero. I posti lasciati liberi sono stati però occupati quasi subito. A Feriole, invece, i 33 profughi arrivati sono tutti presenti, ma va sottolineato che sono liberi di allontanarsi se lo desiderano. Le palestre sono una sistemazione temporanea, come ha assicurato più volte il sindaco Sergio Giordani, in quanto gli ospiti dovrebbero essere trasferiti in altri luoghi prima dell'inizio dell'anno scolastico a metà settembre. I tempi di permanenza sono una delle preoccupazioni principali dei cittadini.