Migranti in arrivo a Feriole, i residenti in protesta: «Diventerà un campo di concentramento, spazio troppo piccolo»

SELVAZZANO (PADOVA) - «Diventerà un campo di concentramento».

Oggi, 21 agosto, in attesa dei migranti a Feriole, frazione di Selvazzano, si sono radunati alcuni residenti fuori dalla palestra dove saranno ospitati i profughi. «Siamo preoccupati - dice Riccardo Dainese dell'associazione Insieme per Feriole - Qui è zona residenziale. Speriamo sia provvisorio, questo diventa un piccolo campo di concentramento, non c'è spazio. E la cancellata si fa presto a scavalcare».

(video di Giorgia Bellavia)