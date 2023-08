Migranti, dopo due giorni in 13 sono scappati dalla scuola Falconetto di Padova

PADOVA - Due giorni e poi sono scappati. Di 32 migranti ne sono rimasti 19 alla scuola Falconetto di via Dorighello.

In 13 sono andati via, presumibilmente si stanno dirigendo all'estero. Sono liberi di farlo, nessuno li costringe formalmente a restare lì ma loro non lo sanno e sono scappati di notte.

Sono oltre 400 gli arrivi in Veneto e in 32 erano stati accompagnati alla scuola del quartiere Forcellini. Nella palestra è stata allestita l'accoglienza grazie alla Croce Rossa e al Consorzio Veneto Insieme che hanno portato brandine, cibo e tutto ciò che poteva servire. Altre persone arriveranno oggi a Selvazzano. Resteranno lì circa 3 settimane, il tempo di trovare loro una sistemazione più adeguata: il sindaco Sergio Giordani ha garantito che sarà tutto rimesso in ordine per la ripresa dell'anno scolastico.