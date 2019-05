​Due piste ciclabili in corso Milano, parcheggio Prandina aperto alle 8

di Mauro Giacon

PADOVA Ieri il sindaco ha illustrato il piano che rivoluzionerà corso Milano, il quale sarà solcato in tempi brevissimi - si parla di una settimana - da nuove piste ciclabili. Una in entrata e una in uscita. Funzionerà così: parallele ai portici correranno le piste e all'esterno i parcheggi, dove si potrà. Al centro le auto e i bus in corsa. Stanno per partire i lavori per la segnaletica, i cartelli indicano lavori fra i 6 e il 7 maggio per la carreggiata che parte da Rce arriva al Plaza e finisce al Verdi per capirci. Siamo in una strada oggi fortemente presidiata dalle auto, in sosta regolare e non, e solcata, specie di mattina da torpedoni in arrivo da Mestrino e da fuori provincia. Fattostà che il nuovo assetto, spiegato ieri da Giordani, Lorenzoni, Micalizzi e Gallani ha un solo obiettivo. Scoraggiare il traffico di attraversamento, come ha detto l'assessore alla Mobilità. E per questo non è altro che l'antipasto di quello che verrà servito più tardi: via le auto da piazza Insurrezione e ztl anche in via Dante. Perchè all'orizzonte c'è una linea