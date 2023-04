PADOVA - «Era un uomo incredibilmente raffinato e galante, umile in tutto quello che faceva. Lascerà un vuoto enorme nella nostra famiglia». Celso Biasion, colonna portante e fondatore di uno dei più celebri locali della città di Padova, la pasticceria Celso di via Acquapendente, è mancato improvvisamente all'affetto dei suoi cari e di tutta la comunità lo scorso sabato. Classe 1945, Celso ha seguito la propria vocazione di pasticciere sin dall'età di 14 anni quando, dalla propria città natale, Campagnola di Brugine, andava a lavorare come apprendista nei laboratori e nelle pasticcerie di Padova. La sua incrollabile dedizione ha fatto sì che riuscisse ad aprire la propria attività nel 1968, la stessa che ancora oggi continua a sfornare brioches, dolci e pasticcini con la stessa qualità e amore di un tempo. Un uomo dalla passione sconfinata per il proprio lavoro, tale da portarlo a frequentare il laboratorio della pasticceria anche alla veneranda età di 78 anni, affiancato dalle mani ormai esperte del figlio Alberto e dall'aiuto della moglie Graziella.

Una vita per la pasticceria

«È incredibile come ancora sia difficile realizzare che mio padre non ci sia più. L'ho affiancato per 22 anni nella sua attività - spiega il figlio Alberto Biasion - e ho potuto apprendere tutto quello che lui ha sviluppato nel corso degli anni. Conosceva benissimo la sua materia, anche grazie alla lunga gavetta che ha fatto da giovane. Ora cercheremo di custodire questo gioiello che è riuscito a incastonare nella città di Padova con la massima cura ed il massimo amore. Io e tutto il team della pasticceria, al meglio delle nostre capacità, daremo continuità al suo lascito e continueremo a servire con il solito spirito tutti i nostri clienti». La pasticceria e caffetteria Celso, che svolge la propria attività dal 1968 in via Acquapendente 35, è specializzata in dolci e consumazioni veloci, facendo il proprio punto di forza la grande passione della famiglia Biasion, affiancata da un solido staff di ragazze e ragazzi che dedicano da anni la loro professionalità al locale e che hanno determinato il successo e il prestigio di una pasticceria sinonimo di genuinità. La pasticceria è attiva, inoltre, in numerose attività di beneficienza per la città, ultima delle quali la raccolta fondi dell'associazione Brave contro le mutazioni Brca. Celso Biasion, all'età di 78 anni, ha lasciato la moglie Graziella ed i figli Enrico e Alberto: i funerali si terranno giovedì alle 10.45 nella chiesa della Madonna Pellegrina.