Padova. Stroncato da una malattia in pochi giorni, muore lo storico commerciante Piergiorgio Beltrame

«Insieme in un unico abbraccio». Così lo saluta una delle sue figlie, Chiara. Piergiorgio Beltrame è morto a 70 anni, una malattia improvvisa lo ha strappato alla sua famiglia. I funerali si terranno sabato 1 aprile alle 15 alla chiesa di Cartura, suo paese di origine.

Il negozio e la solidarietà

Beltrame era uno storico commerciante del centro di Padova, era il titolare del negozio NewBel con Luca Bottin. Una presenza fissa e rassicurante nelle piazze, impegnato anche nel sociale. Senza farsi pubblicità ha contribuito a diverse iniziative come la realizzazione dell'Hospice pediatrico. Socio fondatore di Ascom Padova dal 1970 gestiva inizialmente il BelBel in via Altinate con il socio Luciano Bellinato. Successivamente con il suo dipendente Bottin aveva dato vita al NewBel, negozio di intimo in piazza dei Frutti. «Ho perso un fratello – ha commentato commosso a caldo Bottin – non un socio, non un amico, un fratello». Beltrame ha a lungo animato le attività a fianco dei commercianti di Borgo Altinate, di cui è stato un inesauribile promotore di iniziative, assieme ad Andrea Zanella e Manuel Orvieto. Era famosa poi la sua presenza in piazza alle 7,30 del mattino allorchè, dopo aver alzato la saracinesca, si dedicava con una passione civica fuori dal tempo a pulire il marciapiede davanti al negozio. Nelle piazze era amico di tutti e a tutti periodicamente chiedeva di contribuire in solido alle mille iniziative benefiche a cui partecipava.

Non aveva mai tagliato il cordone ombelicale con il suo paese di origine, Cartura, dove partecipava al Piccolo Coro e la realizzazione in collaborazione con il Comune del libro dei soprannomi storici locali. La figlia Chiara, che ripercorre le orme paterne in quanto ad impegno nella solidarietà, ricorda il suo costante contributo ai progetti da lei realizzati in ambito educativo e musicale presso gli istituti per orfani con i quali collabora in India. «Papà era un cuore straripante – ricorda – amava la dimensione dell’insieme, credeva molto negli altri e in tutto quello che di bello si poteva realizzare nell’arte nella musica nelle tradizioni culturali assieme e per le persone. L’eredità che ci ha lasciato nei 12 giorni in cui si è consumata la sua vita è stata una inesausta testimonianza di amore, all’insegna del sorriso».

Il lutto

«Non ho parole per commentare il vuoto che lascia tra noi la morte di Piergiorgio Beltrame – ha detto Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova – una persona buona ottimista e gentile, che ha lasciato un segno nella nostra organizzazione e un ricordo indelebile anche nei nostri collaboratori che fino all’ultimo hanno avuto contatti professionali con lui, sempre gratificati dalla sua disponibilità e cortesia».

E poi, la malattia si è presentata senza avvisare, senza permettergli di prepararsi. Beltrame è spirato nel giro di pochi giorni circondato dall'affetto dei familiari.