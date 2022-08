ERACLEA - Un uomo legatissimo alla sua famiglia, orgoglioso della sua professione e che ha dato molto a Eraclea. Lutto in città, si è spento a 48 anni Massimo Bonaldo, originario di Padova, dove abitava in via Pietro Bembo, dal 1999 aveva aperto l'attività a Eraclea Mare con la moglie Anna. Lavoratore instancabile, molto conosciuto e stimato, era un gelataio molto apprezzato che lavorava con una grande passione e amore per la professione. Attento alla cura dei dettagli, aveva anche studiato una specifica linea di gelati per celiaci. Ma la stessa passione è stata messa a disposizione della città, partecipando in prima linea all'organizzazione di eventi, feste e riunione. Da alcuni anni stava combattendo una battaglia contro la malattia e per questo era seguito dai medici dell'Istituto oncologico veneto di Padova.

CORDOGLIO

Tantissime le testimonianze di cordoglio, tra le quali va registrata anche quella dell'intera Amministrazione comunale che ha voluto manifestare la vicinanza delle istituzioni alla famiglia. «Non era solo un grande professionista commenta il vicesindaco e assessore al Turismo, Luca Zerbini ma un uomo che ha dato molto ad Eraclea Mare. Ha creduto nella nostra località aprendo qui la sua attività ma contribuendo al tempo stesso ad alzare il livello della qualità dei servizi. Era un vulcano, una grande forza e ora lascia un enorme vuoto». Commosso il ricordo dell'assessore al Commercio Roberto Ongaro: «Nel suo lavoro era un professionista scrupoloso dice sempre molto attento a soddisfare ogni esigenze. Ad Eraclea Mare in questi anni ha dato molto, lui era una certezza, sapevamo che potevamo sempre contare su di lui. Tra i fondatori della Pro loco nell'organizzazione della manifestazioni il suo contributo non mancava mai». A ricordarlo è anche Gian Pietro Pasqual, delegato comunale Confcommercio Eraclea. «Perdo un amico e un grande collega dice -. E' una grave perdita per tutti. La sua morte ci ha toccato tutti profondamente. Massimo era un ragazzo di qualità oltre che un professionista impeccabile. Avevamo sempre la speranza che potesse guarire, purtroppo non è stato così. Personalmente, con il presidente Angelo Faloppa, e con tutta l'associazione ci stringiamo alla famiglia. Ci mancherà molto». Lascia anche due figli. I funerali si svolgeranno martedì 23 agosto alle ore 10.30 nella chiesa del Crocefisso di Padova.