Padova. Addio Alberto Giraudo per oltre 50 anni alla guida di uno dei negozi di abbigliamento maschile più noti della città

PADOVA - Lutto nel mondo del commercio. È morto a 90 anni Alberto Giraudo, uno dei commercianti più conosciuti della città. Per oltre 50 anni, infatti, è stato il titolare del negozio di abbigliamento maschile in via Martiri della Libertà. Non solo. Nel tempo ha gestito una ventina di punti vendita in giro per l’Italia, tra questi 2 in centro a Venezia. In passato è stato anche il titolare di un’azienda che produceva jeans di qualità.

Giraudo aveva anche un passato da calciatore professionista. Ha giocato negli anni ’50 nelle giovanili del Calcio Padova, quando a guidare la prima squadra c’era Nereo Rocco e, successivamente, in alcune squadre di quella che un tempo fu la serie C, tra queste anche il Barletta. Lascia la moglie Annamaria e figli Jonathan e Giuditta. I funerali si terranno martedì prossimo alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Feriole di Selvazzano.