Albignasego. Colpito da malore mentre è al volante, finisce fuori strada: 46enne muore poco dopo in ospedale

ALBIGNASEGO (PADOVA) - Si sente male al volante della sua auto. Muore poco dopo in ospedale senza mai riprendere conoscenza. Andrea De Marchi, 46 annni, di Padova, è morto oggi, 5 aprile, intorno alle 16 in ospedale dopo che all'ora di pranzo al volante della sua auto era uscito di strada in via Dante Alighieri ad Albignasego.

L'intervento dei sanitari del Suem 118 è stato tempestivo, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Le forze dell'ordine hanno effettuato i rilievi. Da un primo riscontro pare che la fuoriuscita autonoma, che per pura fatalità non ha coinvolto ulteriori mezzi, sarebbe stata provocata da un improvviso malore. Tutte le ipotesi vengono tuttavia lasciate aperte fino alla chiusura delle indagini. Il mezzo è stato sequestrato e sono stati ascoltati alcuni testimoni dell'accaduto.