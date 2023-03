Malore durante la corsa sull'argine del Muson a Camposampiero: 40enne si accascia a terra e muore

CAMPOSAMPIERO (Padova) - Dramma, oggi 30 marzo, attorno alle 18.30 lungo l'argine del Muson a Camposampiero. Uno sportivo quarantenne si è accasciato al suolo mentre faceva jogging. Subito soccorso da un passante che si è reso subito conto della situazione critica in cui versava. Immediato l'allarme al 118. E' arrivata un'ambulanza del Suem e da Padova si è alzato l'elisoccorso.

Malore durante la corsa, inutili i tentativi di rianimazione

La vittima è stata soccorsa con lunghi tentativi di rianimazione per interminabili minuti, ma alla fine il personale medico non ha potuto far altro che constatarne l'avvenuto decesso. Per i rilievi del caso sono intervenuti gli agenti della Polizia locale della Federazione del Camposampierese. Dai primi riscontri si tratterebbe di un uomo di circa quaranta anni.

