Calcio Padova, l'attaccante Luca Zamparo indosserà la maglia biancoscudata

PADOVA - Luca Zamparo indosserà i colori biancoscudati. Il Calcio Padova ha formalizzato il trasferimento in prestito con opzione di riscatto dell'attaccante dalla Virtus Entella.

Zamparo, originario di Latisana (Udine), classe '94, muove i primi passi nel settore giovanile del Portogruaro-Summaga per poi passare alla Triestina nel 2011: il suo esordio nei professionisti in C1. Passa poi al Varese, poi al Borgosesia fino ad essere acquistato dal Parma e nel 2019/20 ha iniziato la stagione in prestito nelle fila del Rimini in Serie C. Dopo il Covid torna con la Reggiana e termina la stagione segnando 7 reti in 7 incontri, che valgono la promozione dei granata in Serie B al termine dei playoff.