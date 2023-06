Lega, Roberto Marcato si sfila dalla corsa per la segreteria veneta

PADOVA - Roberto Marcato non correrà per la guida della segreteria veneta della Lega. L'annuncio ufficiale è arrivato oggi, 20 giugno. A pochissimi giorni dal congresso.

Sullo sfondo giacciono polemiche di lunga data. Dalle espulsioni di alcuni leghisti vicini a Marcato ai nomi dei candidati scelti da Roma (o come si suol dire "calati dall'alto"). Eppure l'assessore regionale aveva già iniziato a raccogliere le firme per la candidatura e tutto faceva pensare che fosse pronto alla corsa. Manovra per depistare o decisione cambiata all'ultimo momento?