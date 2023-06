Arsego. Investe la madre in retromarcia col furgoncino e la uccide. I vicini: «Le portava tutti i giorni la colazione»

SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA) - Ha investito la madre facendo retromarcia. La tragedia è accaduta nella serata di venerdì 16 giugno in via Cocche ad Arsego. Santa Bedin, 82 anni il prossimo 3 novembre, è stata investita dal furgone condotto dal figlio Mariano Zantomio, 53 anni.

Poco dopo le 19 l'uomo ha inconsapevolmente travolto l'anziana madre con il furgone con cui trasporta frutta e verdura nei mercati della zona.

La tragedia

Il figlio Mariano, dopo aver capito l'accaduto, ha cercato di soccorrere la madre a terra sul ghiaino di casa ma ormai per la donna non c'era più niente da fare. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale. «É successa una tragedia incredibile - ha detto l'ex parroco don Silvano Isatti, ora in pensione, uscendo dalla casa dei Zantomio dopo aver cercato di portare un minimo di consolazione in famiglia - Personalmente anch'io ho il cuore che batte forte. Sono addolorato per Santa che conoscevo bene e per suo figlio Mariano che non sa darsi pace. Mi dispiace tanto perché è una famiglia stupenda a cui tutti vogliono bene, e tra di loro si amano». La figlia Linda si stringeva alla madre stesa a terra priva di vita. Piangeva senza sosta.

L'amore per la madre

Santa era rimasta vedova del marito Ruggero Zantomio, morto tre anni fa a causa di una malattia. «Tutte le mattine - dicono i vicini con le lacrime agli occhi gli amici conosciuti da una vita - Mariano portava a casa la colazione all'amata madre quando tornava dal mercato ortofrutticolo di Padova. É commovente e tristissimo pensare quanto il figlio volesse bene alla mamma: sempre Mariano andava a prendere caffè e brioche alla pasticceria Marisa, poco distante da casa, per stare insieme e condividere l'inizio della giornata. I due si volevano un mondo di bene - assicura chi li conosce da sempre - e non possiamo nemmeno immaginare il dramma nel dramma vissuto da Mariano per quello che è successo. Speriamo che Dio Padre consoli questa famiglia distrutta dalla tragedia, in particolare Mariano».