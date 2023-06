Mezzo della nettezza urbana investe in retromarcia una donna e la uccide

PADOVA - Non ce l'ha fatta la donna investita da un mezzo dell'Aps, l'azienda che si occupa della nettezza urbana. Il grave incidente questa mattina, 1 giugno, in via Forlanini a Padova. Il mezzo dell'Aps di una cooperativa di Comacchio ha investito in retromarcia un pedone. L'investita è una donna di 83 anni e le sue condizioni sono apparse subito disperate. Poche ore dopo l'incidente la vittima, Ginosat Shulamit, nata in Istraele nel 1939 e residente a Padova, è infatti deceduta.