PADOVA - Asili nido dove la temperatura non supera i 16 gradi, celle di sicurezza senza riscaldamento da due mesi , lo spogliatoio femminile della polizia locale invaso dalle acque nere a causa dello scoppio di una tubazione. A denunciare una situazione definita « ai limiti della vivibilità » sono stati ieri i sindacati dei lavoratori di Palazzo Moroni. Una denuncia che è arrivata dalla segretaria generale d i Cgil , Alessandra Stivali, dal segretario provinciale d i Uil (e Rappresentanza sindacale unitaria-Rsu ) Francesco Scarpelli e da Michele Ponchia di Csa.

LA SITUAZIONE

«Ormai da troppo tempo la situazione in molti stabili di proprietà comunale è diventata inaccettabile – ha scandito Scarpelli – . Esattamente una settimana fa, il 2 gennaio, n ello spogliatoio femminile della polizia locale in via Gozzi si è registrata la rottura di una tubazione collegata con i bagni e le conseguenze sono facilmente immaginabili». «Sempre in via Gozzi sono assolutamente inadeguati gli spazi dedicati allo spogliatoi o maschile , che ospita 160 armadietti e d è ricavato da un vecchio caveau – ha detto ancora il sindacalista – . N on va meglio in via Liberi , dove sono presenti anche le celle di sicurezza. Qui infatti l’impianto di riscaldamento è rotto da un paio di mesi. È inaccettabile che le persone in stato di fermo debbano avere anche freddo». «Il problema però non riguarda sol o i locali in uso alla polizia locale – ha continuato il rappresentante d i Uil – . Anche alcune scuole devono fare i conti con i disagi legati all e carenz e delle strutture comunali. I nidi Colibrì a Chiesanuova e Bruco alla Guizza hanno un problema al sistema di riscaldamento e la temperatura nelle aule non supera mai i 16 gradi».

I LUOGHI

Secondo i sindacati problemi di varia natura si riscontrano anche in altri edifici. Critiche sarebbero infatti le condizioni dell’ufficio Anagrafe di via Guasti, degli uffici del Servizio scolastico di via Raggio di Sole, dei magazzini di via Tassinari, della sede della polizia locale di via Aspetti all’Arcella, degli uffici ospitati n ella Loggia Amulea e di buona parte delle sedi utilizzate dai Servizi sociali su l territorio.

Edifici che devono fare i conti con umidità da risalita sulle murature e con pavimentazioni gonfiate e irregolari, infiltrazioni di acqua piovana e crepe sui soffitti, tinteggiature che non vengono eseguite da anni, carente manutenzione degli impianti di riscaldamento e impianti tecnologici ormai obsoleti.

L’ANALISI