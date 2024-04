Schianto frontale a Due Carrare, una donna elitrasportata in ospedale. Viabilità rallentata

DUE CARRARE - Incidente stradale oggi 19 aprile attorno alle 14 lungo via Campolongo a Due Carrare. Per cause al vaglio della polizia stradale si sono scontrate una Peugeot condotta da una ragazza del posto e una Toyota Yaris con al volante una donna di Abano Terme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 e l'elisoccorso. E' toccato ai pompieri liberare dall'abitacolo la donna di Abano e affidarla poi alle cure dei soccorritori. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, con i carabinieri della compagnia di Abano a supporto per regolamentare la viabilità. La donna al volante della Peugeot è rimasta ferita, ma in condizioni lievi. Dall'ospedale di Padova, dai primi riscontri la conducente di Abano non verserebbe in pericolo di vita. La viabilità è tornata scorrevole soltanto dopo le 16. Tempo necessario agli operatori di terminare le singole attività, ripulire la sede stradale dai detriti e rimuovere i mezzi incidentati.

