Boara Pisani. Prova i freni della moto e si schianta: Alessandro muore a 21 anni

BOARA PISANI (PADOVA) - Incidente mortale nel pomeriggio di oggi 1 luglio 2023, poco prima delle 18, a Boara Pisani. Un ragazzo di 21 anni, Alessandro Magarotto, residente in paese, in sella alla Honda 400, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra.

La moto è da pista, quindi senza targa e assicurazione visto che non avrebbe dovuto girare sulle strade normali. Aveva appena fatto alcune modifiche ai freni e la stava provando come si fa solitamente quando si vuole capire come rispondono i cavalli alle modifiche effettuate. Una telecamera di sicurezza della vicina azienda ha ripreso tutto: si vede il giovane partire, poi all'improvviso la moto si blocca e lui cade violentemente sbattendo la testa con il casco che rotola via sull'asfalto.

Tra i primi a giungere sul posto è stata la mamma di Alessandro chiamata dagli amici subito dopo l'incidente. La donna vedendo il figlio giacere inerme sull'asfalto ha iniziato a disperarsi ed è così stata portata altrove da chi era con lei in quel tragico momento per evitarle ulteriore strazio.