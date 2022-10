VIGODARZERE - Ladri scatenati a Vigodarzere: rubato anche il salvadanaio dei bambini e sventrate le bambole alla ricerca di soldi. Ripulita anche la casa dell'assessore al sociale Katia Bano. Una serata da dimenticare per i residenti di via Zanella, nella frazione di Saletto di Vigodarzere: in una sola serata sono state svaligiate tre case, approfittando dell'assenza dei proprietari.

La rabbia

«Ci hanno portato via tutto: l'oro mio e dei bambini, compresi i regali del battesimo e le mance dei piccoli che erano nei salvadanai - racconta disperata la mamma -. In casa c'era Luca, il nostro cane, un pastore tedesco, che hanno chiuso in garage aiutandosi con una scopa». La famiglia, che ha due bambini piccoli, venerdì pomeriggio, verso le 16.45 è uscita di casa per andare alla fiera di Arsego e ha fatto ritorno alle 20, trovandosi il vetro del portone di ingresso rotto e staccato. «Sono entrati da lì e sono arrivati presumiamo dai campi - continua la donna -. Poi hanno rovistato dappertutto, hanno aperto ogni anta, ogni cassetto e scatola. Tutto! Anche le scatole con cibo e detersivi. Hanno rotto mobili e rovesciato materassi. Poi sono usciti aprendo una portafinestra. I ladri sono passati anche da mia mamma, ma non hanno portato via nulla: probabilmente erano all'interno quando siamo arrivati nella nostra casa e li abbiamo disturbato e così sono scappati. Abbiamo tanta rabbia e mio figlio più grande di 4 anni ha visto e capito tutto. Per tutta la notte non ha dormito e tremava. I carabinieri hanno cercato di farlo ridere ma era confuso». Prima di andarsene i malviventi hanno letteralmente sventrato alcune bambole alla ricerca di preziosi, e staccato il pannello che riveste la vasca da bagno.

Porte sradicate

Ripulita la casa vicina dell'assessore Bano: qui i ladri hanno fatto un ingente bottino di soldi e preziosi. Per entrare hanno sradicato la vetrata della porta finestra scorrevole al piano terra. «Eravamo fuori: io per un incontro in Comune e mio marito a cena fuori con mio figlio, mentre nostra figlia è uscita verso le 19, lasciando la luce accesa e il cane in casa. Verso le 20, sul cellulare, è arrivato un messaggio dalla chat che abbiamo come residenti dove dicevano che nella nostra via c'erano stati i ladri. Allora mio marito è tornato a casa e dopo mezz'ora mi chiama e mi dice «ci hanno portato via tutto!».

«Sono amareggiata perché, oltre ai danni materiali fatti per entrare, sono stati rubati gioielli che sono ricordi di famiglia, dei miei genitori e dei miei suoceri. Purtroppo si sono presi anche i regali di laurea di mia figlia che ha festeggiato mercoledì scorso - dice l'assessore -. Hanno aperto ogni cosa, anche i pacchi di pasta e le scatole dei cosmetici. In casa avevano dei gioielli nascosti in posti he pensavo sicuri eppure sono riusciti a trovarli. Hanno spostato letto, rovesciato cassetti, tolto i quadri dal muro e addirittura il battiscopa in cucina. Non c'è angolo di casa che non sia stato passato in rassegna. Hanno preso tutto!».