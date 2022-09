Alla sbarra la banda di albanesi che svaligiava le case: in tre patteggiano 4 anni. La merce rubata partiva sugli autobus per Tirana

VIGODARZERE - In un paio di mesi, dal settembre all'ottobre dell'anno scorso, tra furti e tentati hanno messo a segno 44 colpi in abitazioni tra Padova, Venezia, Treviso e Pordenone.

I tre ladri albanesi Shpetim Skenderi di 29 anni, Dilaver Veliu di 27 ed Elson Shera di 33 davanti al giudice del Tribunale monocratico hanno patteggiato una pena di 4 anni di reclusione ciascuno.

I FATTI



La banda aveva la base a Mestre e da lì si muoveva per mezzo Veneto. Ogni mese, dopo aver esaurito la potenzialità della zona, il gruppo si trasferiva per riprendere ad operare da un'altra parte, in modo da correre meno rischi di essere individuato e catturato.Dall'inchiesta è emerso che laveniva poi trasportata in Albania e piazzata a ricettatori locali, avvalendosi di autisti diche fanno lacon l'Italia, partendo da, e che venivano compensati per il servizio.I malviventi hanno agito in una ventina di casi nel Trevigiano, soprattutto nei comuni di Breda di Piave, Santa Lucia di Piave, Trevignano, Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, Arcade e Salgareda. Sei i colpi invece messi a segno tra Padova, Vigodarzere e Saonara. I ladri hanno anche preso di mira abitazioni della provincia di Venezia, specialmente a Pramaggiore, Concordia, San Donà di Piave e Martellago. Ma anche nel territorio dicome Azzano Decimo e Fiume Veneto. I tre erano finiti nel mirino della Mobile di Venezia, coordinata da Giorgio Di Munno, e incastrati grazie ad intercettazioni ambientali e telefoniche, nonché a rilevatori Gps attraverso i quali la polizia aveva controllato gli spostamenti della loro vettura.Il metodo era sperimentato: i ladri albanesi cercavano preferibilmente abitazioni in cui i proprietari non c'erano, per poi forzare la serratura della porta d'ingresso, oppure una finestra praticando un foro nel serramento con un trapano. In alcuni casi erano entrati mentre i residenti erano in casa, riuscendo comunque a non farsi scoprire nell'immediatezza.

IL RISCHIO

Mesi di rimpalli di competenze territoriali e vizi procedurali stavano per rimettere in libertà i tre albanesi accusati dei furti in appartamento.

Ma alla fine la competenza territoriale è stata data a Padova, dove il 16 settembre del 2021 si è consumato il primo colpo, e le indagini sono passate al pubblico ministero Benedetto Roberti. Alla fine i tre sono tuttora in carcere e hanno patteggiato la loro pena.