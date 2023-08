Chiesa e piazze piene per l'ultimo saluto a Simone, morto a 20 anni in moto

PIOVE DI SACCO (PADOVA) - Chiesa e piazze piene oggi pomeriggio, 5 agosto 2023, a Piove di Sacco per un ultimo commosso saluto a Simone Matterazzo, la cui vita si è spezzata a 20 anni.

Era il 27 luglio. Simone lavorava al Mercato ittico di Chioggia e intorno alle 17.30 ha inforcato la sua adorata Ducati per tornare a casa dalla famiglia, a Piove di Sacco. Su via della Stazione una turista francese di 22 anni stava attraversando sulle strisce pedonali. Simone ha cercato in tutti i modi di evitarla ed è finito contro un palo.

Lei è stata ricoverata in ospedale, per lui non c'è stato nulla da fare.