PIOVE DI SACCO - Profonda impressione ha suscitato la morte di Simone Matterazzo a Piove di Sacco. In città la famiglia, che abita in via Beolco, nel parte residenziale del quartiere di Sant'Anna, è molto conosciuta: il padre Pietro infatti lavora in Banca Annia, già Banca del Veneziano, nell'ufficio incassi della sede dell' istituto bancario a Cartura. Simone è il più piccolo di tre figli, le due sorelle maggiori sono gemelle, dopo aver finito le scuole dell'obbligo aveva preferito trovare lavoro ed aveva avuto l'opportunità di prestare la propria opera la mercato ittico di Chioggia, dove è avvenuto anche lo scontro per lui fatale. Grande appassionato di calcio, Simone aveva militato anche nella locale squadra di calcio della Piovese, ma da anni era in forza al Fossò, a pochi chilometri da casa, come centrocampista della squadra juniores.

IL RICORDO

Andrea Cavallin e il fratello Mattia, figli del presidente del Fossò, lo ricordano come un ragazzo in gamba: «Abbiamo appreso la notizia verso le 18.30 e ci ha tagliato le gambe, abbiamo sperato fino all'ultimo che non fosse lui».

Simone avrebbe compiuto 21 anni domenica prossima 30 luglio e da diversi anni era fidanzato con una ragazza. Alla passione per il calcio affiancava quella per la barca e le moto. Grande commozione ieri sera anche in parrocchia a Sant'Anna, dove è in corso la Festa del sorriso, la sagra parrocchiale, dove la notizia si è diffusa poco prima che iniziasse la serata finale dei centri estivi organizzati dal Comune in collaborazione con le parrocchie dell' Unità Pastorale: tra i presenti anche il sindaco Lucia Pizzo. E' toccato a lei ricevere la notizia dalla Polizia Locale di Chioggia e incaricare il comando dei vigili Piovesi di dare la funesta notizia ai genitori del giovane: aSono profondamente addolorata come sindaco, ma anche come madre, conosco personalmente la famiglia Matterazzo, le figlie di Pietro hanno frequentato per molti anni il gruppo scout e la famiglia è benvoluta da tutti. Ci sentiamo vicini come comunità civile al lutto di questi concittadini piovesi e senz'altro ci renderemo presenti con loro nei prossimi giorni».